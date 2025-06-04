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Почти 100 случаев заболевания в 2025 году: как уберечь ребенка от туберкулеза - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 280 просмотра

В Украине в 2024 году выявили 464 случая туберкулеза у детей, а за первый квартал 2025 года – 96. Государство внедряет современные подходы для защиты детей от профилактики до выздоровления.

Почти 100 случаев заболевания в 2025 году: как уберечь ребенка от туберкулеза - ЦОЗ

В Украине продолжается стабильное снижение детской заболеваемости туберкулезом, однако угроза никуда не исчезла. Война, ослабление иммунитета, сложная эпидемиологическая ситуация повышают риски. В 2024 году недуг обнаружили у 464 детей, а за первый квартал 2025-го — уже у 96. В то же время государство внедряет современные подходы, чтобы защитить малышей на всех этапах — от профилактики до полного выздоровления.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава передает УНН.

Детали

В Украине в 2024 году туберкулез диагностировали у 464 детей, а за первый квартал 2025 года — у 96. Хотя последние годы свидетельствуют о снижении заболеваемости, риски сохраняются, а полномасштабная война россии против Украины является дополнительным фактором риска

- говорится в заметке.

Как Украина борется с детским туберкулезом 

Украина адаптирует свою систему противодействия туберкулезу к современным международным стандартам. В медицинской практике применяются инновационные решения, а нормативная база постепенно приближается к рекомендациям ВОЗ и стран ЕС, сообщают в ЦОЗ.

Главные шаги защиты

  • профилактика – первая линия защиты;
    • прививка БЦЖ - вводится с первых дней жизни и обеспечивает защиту от заражения туберкулезной палочкой, а также от тяжелых форм заболевания, особенно у детей до 5 лет;
      • своевременное выявление.

        Для детей из групп риска проводится скрининг (анкетирование), а подросткам старше 15 лет дополнительно делают рентген органов грудной клетки.

        Диагностика ТБ-инфекции Инфицирование (без симптомов болезни) определяется с помощью кожных проб или тестов высвобождения гамма-интерферона. Их назначают детям, которые имели контакт с больными, живут с ВИЧ, готовятся к трансплантации или находятся на иммуносупрессивной терапии.

        Диагностика активного туберкулеза

        В приоритете — молекулярно-генетические тесты, рекомендованные ВОЗ. У детей, которые не могут сдавать мокроту, исследуется образец кала.

        Профилактическое лечение

         В случае выявления ТБ-инфекции без активного заболевания, ребенок проходит короткий курс профилактического лечения (1–3 месяца). Новейшие препараты доступны бесплатно по назначению семейного врача.

        Лечение активного туберкулеза

         Терапия обычно проходит амбулаторно, длится 4–6 месяцев, и предполагает как медикаментозное лечение, так и психологическую поддержку. В сложных случаях лечение может длиться дольше, иногда в стационаре. Дети, получающие лечение, часто уже через несколько недель (а иногда — с первого дня) могут посещать школу или садик без угрозы другим.

        Минздрав утвердил четкие правила по допуску в учебные заведения, чтобы ни один ребенок с ТБ не был лишен права на обучение.

        Психическое здоровье детей: эксперты рассказали, как заметить тревожные сигналы02.06.25, 11:34 • 1972 просмотра

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        Здоровье
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