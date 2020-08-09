Лукашенко отримав лист від Путіна про "вагнерівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що отримав від президента Росії Володимира Путіна листа щодо затриманих бойовиків ПВК “Вагнер”. Про це УНН повідомляє з посиланням на “БелТА”.
“Глава білоруської держави відзначив, що нещодавно дорікнув Росії в переході з братніх на партнерські відносини. На що Президент Росії чітко заявив: „Ми будемо будувати з вами братні відносини. А в тому, що відбувається, Олександр Григорович, давайте розберемося детально. Я вам пришлю інформацію, якою ми володіємо на сьогодні“. На наступний день Олександр Лукашенко отримав від російської сторони лист з викладенням усіх фактів. Зараз їх вивчає Слідчий комітет Білорусі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Білорусь самостійно розбереться з “вагнерівцями”, якщо прокурори України та Росії не приїдуть.
Як повідомлялося, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела телефонну розмову з генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір екстрадиції до України 28 осіб, серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.
Нагадаємо, Лукашенко доручив запросити до Білорусі генпрокурорів України та Росії через затриманих “вагнерівців”.
Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.