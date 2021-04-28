Луческу назвав ім'я найкращого діючого футболіста світу

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зробив власний вибір стосовно найкращого з діючих футболістів світу, повідомляє УНН з посиланням на "Tuttosport".

Цитата

На думку румунського ветерана тренерського цеху, Неймар у своїй гарній формі перевершує Кіліана Мбаппе.

"Не Кріштіану, не Мессі. Зараз найсильніший - Неймар. Коли він в хорошій формі і здоровий, він навіть перевершує Мбаппе. Неймар нагадує мені Роналдо, Феномена. Він кращий за усіх, коли зосереджений на футболі і не відволікається на інші справи", - підкреслив Луческу.

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Доповнення

Неймар виступає за "Парі Сен-Жермен" з 2017 року. У нинішньому сезоні 29-річний бразильський форвард взяв участь в 14 матчах французької Ліги 1, забив шість голів і віддав три результативні передачі. Чинний контракт Неймара з паризьким клубом розрахований до літа 2022 року.

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