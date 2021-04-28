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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109150 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 168031 просмотра

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2 марта, 18:35 • 250009 просмотра

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Луческу назвал имя лучшего действующего футболиста мира

Луческу назвал имя лучшего действующего футболиста мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сделал свой выбор относительно лучшего из действующих футболистов мира, сообщает УНН со ссылкой на "Tuttosport".

Цитата

По мнению румынского ветерана тренерского цеха, Неймар в своей хорошей форме превосходит Килиана Мбаппе.

“Не Криштиану, а не Месси. Сейчас самый сильный — Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, он даже превосходит Мбаппе. Неймар напоминает мне Роналдо, Феномена. Он лучше всех, когда сосредоточен на футболе и не отвлекается на другие дела”, — подчеркнул Луческу.

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Дополнение

Неймар выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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