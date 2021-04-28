Луческу назвал имя лучшего действующего футболиста мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сделал свой выбор относительно лучшего из действующих футболистов мира, сообщает УНН со ссылкой на "Tuttosport".
Цитата
По мнению румынского ветерана тренерского цеха, Неймар в своей хорошей форме превосходит Килиана Мбаппе.
“Не Криштиану, а не Месси. Сейчас самый сильный — Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, он даже превосходит Мбаппе. Неймар напоминает мне Роналдо, Феномена. Он лучше всех, когда сосредоточен на футболе и не отвлекается на другие дела”, — подчеркнул Луческу.
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Дополнение
Неймар выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.