Лень допоміг "Атланті" святкувати другу поспіль перемогу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. До команди українського центрового Олексія Леня “Атланти Хокс” в гості завітали баскетболісти “Даллас Маверікс” на матч регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
У першій чверті українець з другої спроби реалізував алей-уп та відзначився влучанням з-за триочкової лінії. Загалом за 27:52 хвилини проведені на паркеті український “бігмен” здобув 7 пунктів (2/7 двоочкові, 1/3 триочкові), 7 підбирань, 3 передачі і 3 блок-шоти при 4 фолах.
Стосовно перебігу подій у грі, то “Маверікс” з самого початку захопили лідерство, в деякий момент вони мали навіть +26 очок, але в підсумку “Атланта” наздогнала супротивника та святкувала перемогу 111:104.
Додамо також, у обох команд статистика виграних та програних матчів у сезоні вирівнялася — 2:2.