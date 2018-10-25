Лень помог "Атланте" праздновать вторую подряд победу в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. К команде украинского центрового Алексея Леня “Атланта Хокс” в гости пожаловали баскетболисты “Даллас Маверикс” на матч регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
В первой четверти украинец со второй попытки реализовал аллей-уп и отметился попаданием из-за трехочковой линии. Всего за 27:52 минуты проведенные на паркете украинский “бигмен” получил 7 пунктов (2/7 двухочковые, 1/3 трехочковые), 7 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота при 4 фолах.
О ходе событий в игре, то “Маверикс” с самого начала захватили лидерство, в некоторый момент они имели даже +26 очков, но в итоге “Атланта” догнала противника и праздновала победу 111:104.
Добавим также, у обеих команд статистика выигранных и проигранных матчей в сезоне выровнялась — 2:2.