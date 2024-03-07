Китай на пілотній основі поширить безвізовий режим на шість країн - МЗС Китаю
Київ • УНН
Починаючи з 14 березня, Китай поширить безвізовий режим на шість країн - Швейцарію, Ірландію, Угорщину, Австрію, Бельгію та Люксембург - на пілотній основі.
Китай з 14 березня на пілотній основі поширить безвізовий режим на шість країн: Швейцарію, Ірландію, Угорщину, Австрію, Бельгію та Люксембург.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Х речник МЗС Китаю Хуа Чуньїн, передає УНН.
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"Починаючи з 14 березня, Китай на пілотній основі поширить безвізовий режим на шість інших країн, а саме Швейцарію, Ірландію, Угорщину, Австрію, Бельгію та Люксембург", - йдеться в повідомленні.
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