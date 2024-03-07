Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран - МИД Китая

Китай с 14 марта на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран: Швейцарию, Ирландию, Венгрию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Х представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает УНН.

Детали

"Начиная с 14 марта, Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть других стран, а именно Швейцарию, Ирландию, Венгрию, Австрию, Бельгию и Люксембург", - говорится в сообщении.

Напомним,

Косово получило безвизовый режим с Шенгенской зоной ЕС, что рассматривается как важная веха после многолетних усилий.