Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран - МИД Китая
Киев • УНН
Начиная с 14 марта, Китай распространит безвизовый режим на шесть стран - Швейцарию, Ирландию, Венгрию, Австрию, Бельгию и Люксембург - на пилотной основе.
Китай с 14 марта на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть стран: Швейцарию, Ирландию, Венгрию, Австрию, Бельгию и Люксембург.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Х представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает УНН.
Детали
"Начиная с 14 марта, Китай на пилотной основе распространит безвизовый режим на шесть других стран, а именно Швейцарию, Ирландию, Венгрию, Австрию, Бельгию и Люксембург", - говорится в сообщении.
Напомним,
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