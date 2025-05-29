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Київська, Львівська та Одеська: в яких областях здали в експлуатацію найбільше квартир у 2025 році

Київ • УНН

 • 812 перегляди

У січні-березні 2025 року в Україні введено в експлуатацію понад 28 тисяч квартир. Найбільше житла з’явилося у Київській, Львівській та Одеській областях.

Київська, Львівська та Одеська: в яких областях здали в експлуатацію найбільше квартир у 2025 році

У січні–березні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 28 тисяч квартир. Найбільше нових квартир здали у Київській, Львівській та Одеській областях, пише УНН із посиланням на Державну службу статистики України.

Деталі

За перший квартал 2025 року в Україні ввели в експлуатацію житлові будинки з 28 432 квартирами. Зокрема, найбільше житла з’явилося у багатоквартирних будинках – це 19 970 квартир (70% від загальної кількості), а решта – у приватних одноквартирних будинках (8 462 квартири, або 30%).

Серед регіонів лідерами за кількістю новозбудованих квартир стали:

  • Київська область – 5 472 квартири;
    • Львівська область – 3 076 квартир;
      • Одеська область – 3 488 квартир;
        • місто Київ – 4 076 квартир;
          • Вінницька область – 2 409 квартир;
            • Івано-Франківська область – 1 826 квартир.

              Водночас у Донецькій області здано лише 40 квартир, а у Луганській – нових будівель не зафіксовано. Введення в експлуатацію житла є важливим показником розвитку будівельної галузі. 

              Нагадаємо

              У січні-березні 2025 року в Україні введено в експлуатацію 2292 тис. м² житла, лідерами стали Київська, Львівська та Одеська області. Це свідчить про відновлення країни. 

              Альона Уткіна

              Альона Уткіна

              Нерухомість
              Львівська область
              Донецька область
              Вінницька область
              Івано-Франківська область
              Київська область
              Одеська область
              Луганська область
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