Київська, Львівська та Одеська: в яких областях здали в експлуатацію найбільше квартир у 2025 році

У січні–березні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію понад 28 тисяч квартир. Найбільше нових квартир здали у Київській, Львівській та Одеській областях, пише УНН із посиланням на Державну службу статистики України.

Деталі

За перший квартал 2025 року в Україні ввели в експлуатацію житлові будинки з 28 432 квартирами. Зокрема, найбільше житла з’явилося у багатоквартирних будинках – це 19 970 квартир (70% від загальної кількості), а решта – у приватних одноквартирних будинках (8 462 квартири, або 30%).

Серед регіонів лідерами за кількістю новозбудованих квартир стали:

Київська область – 5 472 квартири;

Львівська область – 3 076 квартир;

Одеська область – 3 488 квартир;

місто Київ – 4 076 квартир;

Вінницька область – 2 409 квартир;

Івано-Франківська область – 1 826 квартир.

Водночас у Донецькій області здано лише 40 квартир, а у Луганській – нових будівель не зафіксовано. Введення в експлуатацію житла є важливим показником розвитку будівельної галузі.

Нагадаємо

У січні-березні 2025 року в Україні введено в експлуатацію 2292 тис. м² житла, лідерами стали Київська, Львівська та Одеська області. Це свідчить про відновлення країни.