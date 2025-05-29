Киевская, Львовская и Одесская: в каких областях сдали в эксплуатацию больше всего квартир в 2025 году
Киев • УНН
В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию более 28 тысяч квартир. Больше всего жилья появилось в Киевской, Львовской и Одесской областях.
В январе–марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию более 28 тысяч квартир. Больше всего новых квартир сдали в Киевской, Львовской и Одесской областях, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Детали
За первый квартал 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию жилые дома с 28 432 квартирами. В частности, больше всего жилья появилось в многоквартирных домах – это 19 970 квартир (70% от общего количества), а остальные – в частных одноквартирных домах (8 462 квартиры, или 30%).
Среди регионов лидерами по количеству новопостроенных квартир стали:
- Киевская область – 5 472 квартиры;
- Львовская область – 3 076 квартир;
- Одесская область – 3 488 квартир;
- город Киев – 4 076 квартир;
- Винницкая область – 2 409 квартир;
- Ивано-Франковская область – 1 826 квартир.
В то же время в Донецкой области сдано всего 40 квартир, а в Луганской – новых зданий не зафиксировано. Ввод в эксплуатацию жилья является важным показателем развития строительной отрасли.
Напомним
В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 2292 тыс. м² жилья, лидерами стали Киевская, Львовская и Одесская области. Это свидетельствует о восстановлении страны.