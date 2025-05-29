Киевская, Львовская и Одесская: в каких областях сдали в эксплуатацию больше всего квартир в 2025 году

В январе–марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию более 28 тысяч квартир. Больше всего новых квартир сдали в Киевской, Львовской и Одесской областях, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Детали

За первый квартал 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию жилые дома с 28 432 квартирами. В частности, больше всего жилья появилось в многоквартирных домах – это 19 970 квартир (70% от общего количества), а остальные – в частных одноквартирных домах (8 462 квартиры, или 30%).

Среди регионов лидерами по количеству новопостроенных квартир стали:

Киевская область – 5 472 квартиры;

Львовская область – 3 076 квартир;

Одесская область – 3 488 квартир;

город Киев – 4 076 квартир;

Винницкая область – 2 409 квартир;

Ивано-Франковская область – 1 826 квартир.

В то же время в Донецкой области сдано всего 40 квартир, а в Луганской – новых зданий не зафиксировано. Ввод в эксплуатацию жилья является важным показателем развития строительной отрасли.

Напомним

В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 2292 тыс. м² жилья, лидерами стали Киевская, Львовская и Одесская области. Это свидетельствует о восстановлении страны.