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Киевская, Львовская и Одесская: в каких областях сдали в эксплуатацию больше всего квартир в 2025 году

Киев • УНН

 • 510 просмотра

В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию более 28 тысяч квартир. Больше всего жилья появилось в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Киевская, Львовская и Одесская: в каких областях сдали в эксплуатацию больше всего квартир в 2025 году

В январе–марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию более 28 тысяч квартир. Больше всего новых квартир сдали в Киевской, Львовской и Одесской областях, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Детали

За первый квартал 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию жилые дома с 28 432 квартирами. В частности, больше всего жилья появилось в многоквартирных домах – это 19 970 квартир (70% от общего количества), а остальные – в частных одноквартирных домах (8 462 квартиры, или 30%).

Среди регионов лидерами по количеству новопостроенных квартир стали:

  • Киевская область – 5 472 квартиры;
    • Львовская область – 3 076 квартир;
      • Одесская область – 3 488 квартир;
        • город Киев – 4 076 квартир;
          • Винницкая область – 2 409 квартир;
            • Ивано-Франковская область – 1 826 квартир.

              В то же время в Донецкой области сдано всего 40 квартир, а в Луганской – новых зданий не зафиксировано. Ввод в эксплуатацию жилья является важным показателем развития строительной отрасли. 

              Напомним

              В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 2292 тыс. м² жилья, лидерами стали Киевская, Львовская и Одесская области. Это свидетельствует о восстановлении страны. 

              Алена Уткина

              Алена Уткина

              Недвижимость
              Львовская область
              Донецкая область
              Винницкая область
              Ивано-Франковская область
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