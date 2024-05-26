Країни Балтії не виключають відправку військ в Україну у разі різкого погіршення ситуації на фронті - Spiegel

Депутати парламентів країн Балтії не виключають відправлення військовослужбовців в Україну, якщо ситуація на фронті радикально погіршиться. Про це пише Der Spiegel, передає УНН.

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Spiegel пише, що минулого тижня в кулуарах конференції Леннарта Мері з питань зовнішньої політики та політики безпеки, яка проходила в столиці Естонії Таллінні, депутати парламентів країн Балтії попередили представників уряду з Берліна про наслідки політики Німеччини щодо війни в Україні. Йдеться, зокрема, про відмову надавати ЗСУ далекобійну зброю та заборону вдаряти по території рф західним озброєнням.

Їхній аргумент такий: якщо росіянам вдасться здійснити стратегічний прорив на сході України через те, що Захід лише наполовину допомагає Києву, ситуація може різко загостритися.

У такому випадку країни Балтії та Польща не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах, попереджали балтійські політики - вони самі відправлять війська в Україну. І що це означатиме, було зрозуміло: НАТО стане стороною війни. Це саме те, чого справедливо бояться канцлер і президент США. Ті, хто хоче обмежити війну через надмірну стриманість, насправді ризикують вивести її з-під контролю