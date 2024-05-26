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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 14:50  •  10001 просмотра

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Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.

Депутаты парламентов стран Балтии не исключают отправки военнослужащих в Украину, если ситуация на фронте радикально ухудшится. Об этом пишет Der Spiegel, передает УНН

Детали

Spiegel пишет, что на прошлой неделе в кулуарах конференции Леннарта Мэри по вопросам внешней политики и политики безопасности, которая проходила в столице Эстонии Таллинне, депутаты парламентов стран Балтии предупредили представителей правительства из Берлина о последствиях политики Германии в отношении войны в Украине. Речь идет, в частности, об отказе предоставлять ВСУ дальнобойное оружие и запрете ударять по территории рф  западным вооружением.

Их аргумент таков: если россиянам удастся осуществить стратегический прорыв на востоке Украины из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться. 

В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, предупреждали балтийские политики - они сами отправят войска в Украину. И что это будет означать, было понятно: НАТО станет стороной войны. Это именно то, чего справедливо боятся канцлер и президент США. Те, кто хочет ограничить войну через чрезмерную сдержанность, на самом деле рискуют вывести ее из-под контроля

- говорится в анализе.

Дополнение 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет. 

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии26 мая 2024, 14:33 • 10753 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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