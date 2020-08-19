Кошти на лікування, справедливі зарплати та прозорість: Степанов про перегляд тарифів на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Тарифи на наступний рік будуть переглядати з урахуванням прозорості, того, щоб за ці кошти можна було пролікувати людину, а також справедливих заробітних плат медикам. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу після робочої поїздки на Донеччину, передає УНН.
“Якщо ми кажемо про перегляд тарифів, звичайно, я це неодноразово наголошував, що ми на наступний рік, в нас тарифи затверджені на рік, ми будемо обов’язково переглядати не тільки саму вартість тарифів, а ми говоримо про сам підхід… Він повинен бути прозорим… Що дійсно за ці кошти можливо пролікувати людину, виписати цю людину, вже людину, яка одужала. І, звичайно, при складанні цих тарифів, те, що ми на наступний рік говоримо, ми будемо закладати справедливу заробітну плату для лікарів”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що позиція Президента України Володимира Зеленського та його особисто, що заробітна плата медиків повинна бути радикально збільшена.
“Я думаю, що ми за декілька років повністю виправимо цю ситуацію і лікар буде, так як і повинен бути, такою, дуже престижною спеціальністю”, - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тис. гривень.