Коронавірус через кілька років перейде у звичайний сезонний збудник – лікар-епідеміолог

КИЇВ. 15 березня. УНН. Через кілька років коронавірус перейде у звичайний сезонний збудник, який буде реєструватися на всіх територіях. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту "Зберігайте спокій!".