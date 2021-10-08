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Користувачі повідомили про нові збої в Facebook і Instagram

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На сервісі DownDetector ввечері в п'ятницю різко зросла кількість повідомлень про скарги від користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp, повідомляє УНН.

Деталі

Найчастіше користувачі скаржилися відносно Facebook, 56% скарг припадає на проблеми з сайтом, ще 30% повідомили про проблеми з додатком, а 14% зазнали труднощів із входом.

Користувачі Instagram заявили про проблеми з підключенням до сервера, а клієнти WhatsApp — про труднощі з відправкою повідомлень. І ті й інші також поскаржилися на збої в самих додатках.

Downdetector не наводить даних щодо України, але українські користувачі також скаржаться на збої з роботою сервісів.

Доповнення

5 жовтня, ексспівробітник Facebook Френсіс Хоген виступила перед підкомітетом Сенату по захисту прав споживачів із звинуваченнями у бік компанії. Вона була product-менеджером два роки в Facebook і стверджує, що за цей період вона зібрала достатньо доказів того, як компанія нехтує чистотою інформації та безпекою на користь грошей.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня, о 18:40 за київським часом по всьому світу стався глобальний збій в роботі соціальних мереж Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.

Слідом за Facebook, “впали” Netflix, Steam, PlayStation, і низка інших сервісів зі всього світу.

Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу поки немає.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами за збій в роботі соціальної мережі і приналежних їй сервісів.

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