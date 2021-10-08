Користувачі повідомили про нові збої в Facebook і Instagram

Доповнення
5 жовтня, ексспівробітник Facebook Френсіс Хоген виступила перед підкомітетом Сенату по захисту прав споживачів із звинуваченнями у бік компанії. Вона була product-менеджером два роки в Facebook і стверджує, що за цей період вона зібрала достатньо доказів того, як компанія нехтує чистотою інформації та безпекою на користь грошей.
Нагадаємо, увечері 4 жовтня, о 18:40 за київським часом по всьому світу стався глобальний збій в роботі соціальних мереж Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.
Слідом за Facebook, “впали” Netflix, Steam, PlayStation, і низка інших сервісів зі всього світу.
Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу поки немає.
Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами за збій в роботі соціальної мережі і приналежних їй сервісів.