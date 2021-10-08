Пользователи сообщили о новых сбоях в Facebook и Instagram

Детали

Чаще всего пользователи жаловались в отношении Facebook, 56% жалоб приходится на проблемы с сайтом, еще 30% сообщили о проблемах с приложением, а 14% испытали трудности со входом.

Пользователи Instagram заявили о проблеме с подключением к серверу, а клиенты WhatsApp — о трудностях с отправкой сообщений. И те и другие также пожаловались на сбои в самих приложениях.

Downdetector не приводит данных по Украине, но украинские пользователи также жалуются на сбои с работой сервисов.