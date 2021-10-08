Пользователи сообщили о новых сбоях в Facebook и Instagram

Дополнение
5 Октября, бывший Facebook Фрэнсис Хогэн выступила перед подкомитетом Сената по защите прав потребителей с обвинениями в сторону компании. Она была product-менеджером два года в Facebook и утверждает, что за этот период она собрала достаточно доказательств того, как компания пренебрегает чистотой информации и безопасностью в пользу денег.
Напомним, вечером 4 октября, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
Вслед за Facebook, “упали” Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.
Позднее стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений по саботажу пока нет.
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов.