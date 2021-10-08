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Пользователи сообщили о новых сбоях в Facebook и Instagram

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 Октября. УНН. На сервисе DownDetector вечером в пятницу резко возросло количество сообщений о жалобах от пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp, сообщает УНН.

Детали

Чаще всего пользователи жаловались в отношении Facebook, 56% жалоб приходится на проблемы с сайтом, еще 30% сообщили о проблемах с приложением, а 14% испытали трудности со входом.

Пользователи Instagram заявили о проблеме с подключением к серверу, а клиенты WhatsApp — о трудностях с отправкой сообщений. И те и другие также пожаловались на сбои в самих приложениях.

Downdetector не приводит данных по Украине, но украинские пользователи также жалуются на сбои с работой сервисов.

Дополнение

5 Октября, бывший Facebook Фрэнсис Хогэн выступила перед подкомитетом Сената по защите прав потребителей с обвинениями в сторону компании. Она была product-менеджером два года в Facebook и утверждает, что за этот период она собрала достаточно доказательств того, как компания пренебрегает чистотой информации и безопасностью в пользу денег.

Напомним, вечером 4 октября, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Вслед за Facebook, “упали” Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.

Позднее стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений по саботажу пока нет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов.

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