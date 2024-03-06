Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні ракети ATACMS - Чернєв
Київ • УНН
Американські конгресмени з обох партій закликали Пентагон надати Україні ракети ATACMS, щоб допомогти в обороні від росії.
Група американських конгресменів від обох партій звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, оприлюднивши відповідну заяву, передає УНН.
"Група конгресменів від обох партій після зустрічі з нашою делегацією в Мюнхені за нашим проханням звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS.
Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити", - написав Чернєв у Facebook.
Він зазначив, що минулого разу саме так спрацювала схема з Leopard після анонсу передачі нам Abrams.
"Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", - додав Чернєв.
Доповнення
Раніше власні джерела NBC News повідомляли, що адміністрація американського президента Джо Байдена розмірковує над тим, щоб надати Україні балістичні ракети ATACMS більшого радіуса дії.