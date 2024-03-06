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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні ракети ATACMS - Чернєв

Київ • УНН

 • 28358 перегляди

Американські конгресмени з обох партій закликали Пентагон надати Україні ракети ATACMS, щоб допомогти в обороні від росії.

Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні ракети ATACMS - Чернєв

Група американських конгресменів від обох партій звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, оприлюднивши відповідну заяву,  передає УНН

"Група конгресменів від обох партій після зустрічі з нашою делегацією в Мюнхені за нашим проханням звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS.

Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити", - написав Чернєв у Facebook. 

Він зазначив, що минулого разу саме так спрацювала схема з Leopard після анонсу передачі нам Abrams. 

"Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", - додав Чернєв. 

Доповнення 

Раніше власні джерела NBC News повідомляли, що адміністрація американського президента Джо Байдена розмірковує над тим, щоб надати Україні балістичні ракети ATACMS більшого радіуса дії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Пентагон
Конгрес Сполучених Штатів
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Мюнхен
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