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Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев

Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:38  •  15314 просмотра

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Американские конгрессмены из обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине ракеты ATACMS, чтобы помочь в обороне от России.

Группа американских конгрессменов от обеих партий обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, обнародовав соответствующее заявление,  передает УНН

"Группа конгрессменов от обеих партий после встречи с нашей делегацией в Мюнхене по нашей просьбе обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты ATACMS.

Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал - попробуем его обеспечить", - написал Чернев в Facebook. 

Он отметил, что в прошлый раз именно так сработала схема с Leopard после анонса передачи нам Abrams. 

"Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - добавил Чернев. 

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Дополнение 

Ранее собственные источники NBC News сообщали, что администрация американского президента Джо Байдена размышляет над тем, чтобы предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS большего радиуса действия. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні ракети ATACMS - Чернєв
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