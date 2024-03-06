Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев
Киев • УНН
Американские конгрессмены из обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине ракеты ATACMS, чтобы помочь в обороне от России.
Группа американских конгрессменов от обеих партий обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, обнародовав соответствующее заявление, передает УНН.
"Группа конгрессменов от обеих партий после встречи с нашей делегацией в Мюнхене по нашей просьбе обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты ATACMS.
Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал - попробуем его обеспечить", - написал Чернев в Facebook.
Он отметил, что в прошлый раз именно так сработала схема с Leopard после анонса передачи нам Abrams.
"Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - добавил Чернев.
Дополнение
Ранее собственные источники NBC News сообщали, что администрация американского президента Джо Байдена размышляет над тем, чтобы предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS большего радиуса действия.
Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев
Американские конгрессмены из обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине ракеты ATACMS, чтобы помочь в обороне от России.
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