Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев

Группа американских конгрессменов от обеих партий обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, обнародовав соответствующее заявление, передает УНН.

"Группа конгрессменов от обеих партий после встречи с нашей делегацией в Мюнхене по нашей просьбе обратилась к главе Пентагона с призывом передать Украине ракеты ATACMS.

Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал - попробуем его обеспечить", - написал Чернев в Facebook.

Он отметил, что в прошлый раз именно так сработала схема с Leopard после анонса передачи нам Abrams.

"Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - добавил Чернев.

Дополнение

Ранее собственные источники NBC News сообщали, что администрация американского президента Джо Байдена размышляет над тем, чтобы предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS большего радиуса действия.