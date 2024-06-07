Компанія RegioJet, поїзд якої потрапив у аварію в Чехії, взяла на себе всі витрати стосовно поховання загиблих українок
Київ • УНН
RegioJet оплатила всі витрати на похорон і репатріацію тіл двох українок з Одеської області, які загинули в результаті зіткнення поїздів в Чехії.
Дві українки, які загинули внаслідок зіткнення у Чехії потяга, були родом з Одеської області. Наразі працюють відповідні служби щодо репатріації тіл в Україну. Компанія-перевізник RegioJet взяла на себе всі витрати стосовно поховання і репатріації тіл.
Про це в ефірі телемарафону розповіла консул України у Брно Ганна Прошко, передає УНН.
Деталі
Так, дійсно загинуло 4 особи, 2 з них це були громадянки України. Дві жінки родом з Одеської області, вони проживали в Одеській області. Одна з них перебувала у Словаччині під тимчасовим захистом. А інша приїхала до неї з України. Більше детальної інформації про них ми не можемо розказувати, але з родичами ми зв’язалися, працюють відповідні служби щодо репатріації тіл в Україну. Компанія RegioJet бере на себе всі витрати стосовно поховання і репатріації тіл. Ця компанія сьогодні працює з ритуальними службами Чехії
Нагадаємо
Вчора, 6 червня, на території Чехії поїзд Прага-Кошице зіткнувся з вантажним поїздом. За даними поліції, загинули чотири людини, а 22 отримали поранення, включаючи дітей.
Двоє громадян України були серед 4 загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів недалеко від Пардубіце у Чехії.
Причиною залізничної аварії у Чехії, внаслідок якої загинули, зокрема дві громадянки України, стало те, що пасажирський поїзд RegioJet проїхав на заборонний сигнал.