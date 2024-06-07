Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок

Две украинки, которые погибли в результате столкновения в Чехии поезда, были родом из Одесской области. Сейчас работают соответствующие службы по репатриации тел в Украине. Компания-перевозчик RegioJet взяла на себя все расходы по захоронению и репатриации тел.

Об этом в эфире телемарафона рассказала консул Украины в Брно Анна Прошко, передает УНН.

детали

Да, действительно погибло 4 человека, 2 из них это были гражданки Украины. Две женщины родом из Одесской области, они проживали в Одесской области. Одна из них находилась в Словакии под временной защитой. А другая приехала к ней из Украины. Больше детальной информации о них мы не можем рассказывать, но с родственниками мы связались, работают соответствующие службы по репатриации тел в Украине. Компания RegioJet берет на себя все расходы по захоронению и репатриации тел. Эта компания сегодня работает с ритуальными службами Чехии - сказала Прошко.

Напомним

Вчера, 6 июня, на территории Чехии поезд Прага-Кошице столкнулся с грузовым поездом. По данным полиции, погибли четыре человека, а 22 получили ранения, включая детей.

Двое граждан Украины были среди 4 погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице в Чехии.

причиной железнодорожной аварии в Чехии, в результате которой погибли, в частности две гражданки Украины, стало то, что пассажирский поезд RegioJet проехал на запрещающий сигнал.