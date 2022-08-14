Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер змінив своє ставлення до України від початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер змінив своє ставлення до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він сказав, презентуючи свою нову книгу Leadership: Six Studies in World Strategy, пише газета Wall Street Journal, передає УНН.
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За словами колишнього радника президента США з нацбезпеки, розв'язана путіним війна визначила точку неповернення.
До війни політик вважав, що найкращим варіантом для України була роль своєрідного буфера між Заходом і Росією.
Однак Кісінджер наголосив: коли Росія ввела війська в Україну, було "кинуто жереб", який докорінно змінив ситуацію. Він заявив, що після того, що сталося, західні країни мають сприймати Україну як частину Північноатлантичного альянсу, тобто НАТО.
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