Коболєв привітав попередню сертифікацію оператора ГТС і назвав наступні кроки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв привітав попередню сертифікацію ТОВ “Оператора ГТС України” і розповів про наступні кроки до фінальної сертифікації. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні — важливий день для нас. Український регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ТОВ „Оператор ГТС України“. Це означає, що черговий вагомий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено.Остаточне рішення очікуємо у другій половині грудня”, — написав Коболєв.
За його словами, ще потрібно зробити дуже багато роботи, пов’язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну та трансфером активів між Укртрансгазом та новим оператором ГТС.
“Найближчим часом регулятор направить пакет документів до Секретаріату Енергоспівтовариства, маємо отримати погодження і від європейського регулятора. Анбандлінг відбувається у повній відповідності до плану, його завершення важливе як у контексті переговорів з Росією, так і для приведення нашого законодавства у відповідність до європейського”, — зазначив Коболєв.
За його словами, такий швидкий поступ став можливим завдяки тісній координації дій між Нафтогазом, КМУ, регулятором і європейськими партнерами.
Раніше УНН повідомляв, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ “Оператор ГТС України”.