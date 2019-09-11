Кличко: Київ придбав 110 квартир для дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За останніх два роки за кошти міського бюджету було придбано 110 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час вручення сертифікатів на отримання житла, передає УНН.
"Сьогодні у нас гарний привід, аби зібратися у столичній мерії. Ми вручаємо сертифікати на отримання житла киянам, які потребують нашої особливої підтримки і турботи - дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 21 однокімнатна квартира розташована в нових будинках по вулиці Метрологічній. Це житло, що готове приймати своїх нових господарів. Впевнений, вже днями ви зможете подивитися на свої квартири і почати їх облаштовувати", - зазначив мер.
Він нагадав, що ще кілька років тому в середньому не більше 5 осіб в рік з числа дітей-сиріт мали можливість реалізувати своє право на отримання житла. За словами Кличка, сьогодні в столиці на квартирному обліку перебуває 353 дитини-сироти та осіб цієї категорії.
"За останніх два роки за кошти міського бюджету придбали 110 квартир. Це дозволить значно поліпшити ситуацію. Зокрема, в минулому році з міського бюджету виділили понад 76 мільйонів гривень на будівництво житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Тільки в березні цього року ми передали 24 квартири дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування", - зазначив мер столиці.
Цього року в міському бюджеті передбачили 50 млн грн для придбання житла пільговим категоріям громадян. Ще 14 млн грн будуть спрямовані для придбання житла дітям-сиротам за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам.