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6 марта, 19:19 • 91519 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115428 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113740 просмотра

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Кличко: Киев приобрел 110 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Кличко: Киев приобрел 110 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Киев  •  УНН

 • 32374 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. За последние два года на средства городского бюджета было приобретено 110 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время вручения сертификатов на получение жилья, передает УНН.

"Сегодня у нас хороший повод, чтобы собраться в столичной мэрии. Мы вручаем сертификаты на получение жилья киевлянам, которые нуждаются в нашей особой поддержке и заботе - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. 21 однокомнатная квартира расположена в новых домах по улице Метрологической. Это жилье готово принимать своих новых хозяев. Уверен, уже на днях вы сможете посмотреть на свои квартиры и начать их обустраивать", - отметил мэр.

Он напомнил, что еще несколько лет назад в среднем не более 5 человек в год из числа детей-сирот имели возможность реализовать свое право на получение жилья. По словам Кличко, сегодня в столице на квартирном учете состоит 353 ребенка-сироты и лиц этой категории.

"За последние два года на средства городского бюджета приобрели 110 квартир. Это позволит значительно улучшить ситуацию. В частности, в прошлом году из городского бюджета выделили более 76 млн гривен на строительство жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Только в марте этого года мы передали 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки", - отметил мэр столицы.

В этом году в городском бюджете предусмотрели 50 млн грн для приобретения жилья льготным категориям граждан. Еще 14 млн грн будут направлены для приобретения жилья детям-сиротам за счет государственной субвенции местным бюджетам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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