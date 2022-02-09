Кінець пандемії не за горами: Польща скорочує COVID-ізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кінець пандемії COVID-19 не за горами, заявив у середу міністр охорони здоров'я Польщі, оголосивши про скорочення періоду ізоляції для людей, інфікованих коронавірусом, і більш м'які правила карантину. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Усього два тижні тому в Польщі було зафіксовано рекордну щоденну кількість випадків захворювання, але у зв'язку зізниженням кількості випадків зараження влада вважає, що настав час внести зміни.
"Ми маємо справу з початком кінця пандемії, - заявив Адам Недзельський на пресконференції. - У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно великим".
З 15 лютого період ізоляції для людей з COVID-19 буде скорочено до семи днів із 10. Люди в одному домогосподарстві будуть перебувати в карантині лише протягом періоду ізоляції.
З 11 лютого люди, які не проживають з інфікованою людиною та контактували з нею, не поміщатимуться до карантину.
Карантин для мандрівників без свідоцтва про COVID-щеплення також буде скорочений до семи днів.
Міністр освіти Пшемислав Чарнек заявив, що школярі повернуться до очних занять із 21 лютого.
У коментарях, опублікованих раніше в середу, Недзельський сказав, що Польща може зняти обмеження у березні, якщо щоденна кількість випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами.
"Якщо темпи зниження захворюваності залишаться незмінними, є реальна перспектива зняття обмежень у березні", - сказав Недзельський таблоїду Fakt.
Носіння масок у закритих приміщеннях стане рекомендацією, а не вимогою.
В даний час Польща вимагає, щоб люди носили маски у закритих громадських місцях, та існують обмеження на кількість нещеплених людей, допущених до ресторанів та інших місць. Правила часто не дотримуються.
Додамо
У країні з населенням близько 38 мільйонів людей зареєстровано 5 271 016 випадків захворювання на коронавірус і 107 204 випадки смерті.