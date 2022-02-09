Кінець пандемії не за горами: Польща скорочує COVID-ізоляцію

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 43137 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 69913 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 82551 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 110770 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 119110 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 108138 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128915 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166666 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178641 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215354 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 180335 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 245161 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 59387 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 23101 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 50394 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 245160 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 180333 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 291091 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 410735 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 662926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Михайло Федоров

Ірина Фаріон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 4533 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 50394 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 98190 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135790 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160683 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Кінець пандемії не за горами: Польща скорочує COVID-ізоляцію

Кінець пандемії не за горами: Польща скорочує COVID-ізоляцію

Київ • УНН

 • 24402 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кінець пандемії COVID-19 не за горами, заявив у середу міністр охорони здоров'я Польщі, оголосивши про скорочення періоду ізоляції для людей, інфікованих коронавірусом, і більш м'які правила карантину. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Усього два тижні тому в Польщі було зафіксовано рекордну щоденну кількість випадків захворювання, але у зв'язку зізниженням кількості випадків зараження влада вважає, що настав час внести зміни.

"Ми маємо справу з початком кінця пандемії, - заявив Адам Недзельський на пресконференції. - У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно великим".

З 15 лютого період ізоляції для людей з COVID-19 буде скорочено до семи днів із 10. Люди в одному домогосподарстві будуть перебувати в карантині лише протягом періоду ізоляції.

З 11 лютого люди, які не проживають з інфікованою людиною та контактували з нею, не поміщатимуться до карантину.

Карантин для мандрівників без свідоцтва про COVID-щеплення також буде скорочений до семи днів.

Міністр освіти Пшемислав Чарнек заявив, що школярі повернуться до очних занять із 21 лютого.

У коментарях, опублікованих раніше в середу, Недзельський сказав, що Польща може зняти обмеження у березні, якщо щоденна кількість випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами.

"Якщо темпи зниження захворюваності залишаться незмінними, є реальна перспектива зняття обмежень у березні", - сказав Недзельський таблоїду Fakt.

Носіння масок у закритих приміщеннях стане рекомендацією, а не вимогою.

В даний час Польща вимагає, щоб люди носили маски у закритих громадських місцях, та існують обмеження на кількість нещеплених людей, допущених до ресторанів та інших місць. Правила часто не дотримуються.

Додамо

У країні з населенням близько 38 мільйонів людей зареєстровано 5 271 016 випадків захворювання на коронавірус і 107 204 випадки смерті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33