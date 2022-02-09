Конец пандемии не за горами: Польша сокращает COVID-изоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Конец пандемии COVID-19 не за горами, заявил в среду министр здравоохранения Польши, объявив о сокращении периода изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и более мягкие правила карантина. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Всего две недели назад в Польше было зафиксировано рекордное ежедневное количество случаев заболевания, но в связи с понижением количества случаев заражения власти считают, что пришло время внести изменения.
"Мы имеем дело с началом конца пандемии, - заявил Адам Недзельский на пресс-конференции. - В феврале снижение количества инфекций должно быть относительно большим".
С 15 февраля период изоляции для людей с COVID-19 будет сокращен до семи дней из 10. Люди в одном доме будут находиться в карантине только в течение периода изоляции.
С 11 февраля люди, не проживающие с инфицированным человеком и контактировавшие с ним, не будут помещаться в карантин.
Карантин для путешественников без свидетельства о COVID-прививках также будет сокращен до семи дней.
Министр образования Пшемыслав Чарнек заявил, что школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.
В комментариях, опубликованных ранее в среду, Недзельский сказал, что Польша может снять ограничение в марте, если ежедневное число случаев заражения продолжит падать нынешними темпами.
"Если темпы снижения заболеваемости останутся неизменными, есть реальная перспектива снятия ограничений в марте", - сказал Недзельский таблоиду Fakt.
Ношение масок в закрытых помещениях станет рекомендацией, а не требованием.
В настоящее время Польша требует, чтобы люди носили маски в закрытых общественных местах, и существуют ограничения на количество непривитых людей, допущенных в рестораны и другие места. Правила часто не соблюдаются.
Добавим
В стране с населением около 38 миллионов человек зарегистрировано 5 271 016 случаев заболевания на коронавирус и 107 204 случаи смерти.