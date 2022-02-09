Конец пандемии не за горами: Польша сокращает COVID-изоляцию

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Конец пандемии COVID-19 не за горами, заявил в среду министр здравоохранения Польши, объявив о сокращении периода изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и более мягкие правила карантина. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.