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Конец пандемии не за горами: Польша сокращает COVID-изоляцию

Конец пандемии не за горами: Польша сокращает COVID-изоляцию

Киев • УНН

 • 24401 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Конец пандемии COVID-19 не за горами, заявил в среду министр здравоохранения Польши, объявив о сокращении периода изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и более мягкие правила карантина. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Всего две недели назад в Польше было зафиксировано рекордное ежедневное количество случаев заболевания, но в связи с понижением количества случаев заражения власти считают, что пришло время внести изменения.

"Мы имеем дело с началом конца пандемии, - заявил Адам Недзельский на пресс-конференции. - В феврале снижение количества инфекций должно быть относительно большим".

С 15 февраля период изоляции для людей с COVID-19 будет сокращен до семи дней из 10. Люди в одном доме будут находиться в карантине только в течение периода изоляции.

С 11 февраля люди, не проживающие с инфицированным человеком и контактировавшие с ним, не будут помещаться в карантин.

Карантин для путешественников без свидетельства о COVID-прививках также будет сокращен до семи дней.

Министр образования Пшемыслав Чарнек заявил, что школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.

В комментариях, опубликованных ранее в среду, Недзельский сказал, что Польша может снять ограничение в марте, если ежедневное число случаев заражения продолжит падать нынешними темпами.

"Если темпы снижения заболеваемости останутся неизменными, есть реальная перспектива снятия ограничений в марте", - сказал Недзельский таблоиду Fakt.

Ношение масок в закрытых помещениях станет рекомендацией, а не требованием.

В настоящее время Польша требует, чтобы люди носили маски в закрытых общественных местах, и существуют ограничения на количество непривитых людей, допущенных в рестораны и другие места. Правила часто не соблюдаются.

Добавим

В стране с населением около 38 миллионов человек зарегистрировано 5 271 016 случаев заболевания на коронавирус и 107 204 случаи смерти.

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