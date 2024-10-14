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Кількість боїв на фронті зросла до 107, найактивніші зіткнення - на Курахівському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 13877 перегляди

Українські захисники відбивають численні атаки окупантів на різних напрямках. Найактивніші бої точаться на Курахівському та Лиманському напрямках, де ворог здійснив 29 та 21 атаку відповідно.

Кількість боїв на фронті зросла до 107, найактивніші зіткнення - на Курахівському та Лиманському напрямках

Сили оборони України стримують наступ російських віййськ. На цей час на фронті відбулось 107 бойових зіткнень. Найктивніше ворожа армія атакувала на Курахівському та Лиманському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 14 жовтня, передає УНН.

Деталі

Як вказали у Генштабі, Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

На Харківському напрямку противник скинув дві керованих авіабомби на Гарбузи.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 16 разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Вишневого. 14 боєзіткнень ще триває. По Новоосиновому та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів вісьмома керованими авіаційними бомбами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Одинадцять боїв завершилися, ще десять – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати можливості прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення завершено без успіху для противника.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали одну атаку російських загарбників поблизу Оріхово-Василівки, ще два ворожі штурми продовжуються.

На Торецькому напрямку тривають три штурмові дії в районі Щербинівки. Ворог застосовує авіацію - по Торецьку завдав удару КАБом.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів - Подоляк14.10.24, 12:30 • 12675 переглядiв

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 29 разів у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. 18 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув авіабомбу на Іллінку.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив по Новодарівці близько 60 НАРів.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.

На решті напрямках – без особливих змін.

Також, як повідомляється, триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБами по власній території.

В Україні ніч пройшла без "шахедів" вперше за останні 48 діб - ПС 14.10.24, 11:25 • 14360 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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