Количество боев на фронте возросло до 107, самые активные столкновения - на Кураховском и Лиманском направлениях

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск. В настоящее время на фронте состоялось 107 боевых столкновений. Активно вражеская армия атаковала на Кураховском и Лиманском направлениях, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 14 октября, передает УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

На Харьковском направлении противник сбросил две управляемые авиабомбы на Гарбузы.

На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений еще продолжается. По Новоосиновому и Кившаровке вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми авиационными бомбами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Одиннадцать боев завершились, еще десять - продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать возможности прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали одну атаку российских захватчиков вблизи Орехово-Васильевки, еще два вражеских штурма продолжаются.

На Торецком направлении продолжаются три штурмовые действия в районе Щербиновки. Враг применяет авиацию - по Торецку нанес удар КАБом.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

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На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 29 раз в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка и Водяное. 18 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Кроме того, враг сбросил авиабомбу на Ильинку.

На Времовском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако ударил по Новодаровке около 60 НАРов.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Также, как сообщается, продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории.

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