Хокеїсти "Дніпра" зрівняли рахунок у півфінальній серії УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Херсоні відбувся четвертий поєдинок півфінальної серії УХЛ між "Дніпром" та "Кременчуком", повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
Стартовий період пройшов під акомпанемент атак кременчужан. Як не старалися підопічні Олександра Савицького, але пробити Олега Петрова їм не вдавалося. “Дніпро” лише зрідка відповідав суперникові, і переважно це було в результаті контргри. Одна з швидких атак принесла дивіденди херсонцям на екваторі другої 20-хвилинки. Відмінну багатоходівку Дунаєв-Бондаренко точним кидком завершив Олексій Янішевський — 1:0.
Господарі повірили в себе і заграли набагато настирливіше. “Кременчук” ніяк не міг пробити масовану оборону противника, через що почав нервувати. Це призвело до частих порушень і непотрібним фолів, один з яких закінчився видаленням Гліба Кривошапкина до кінця зустрічі. Без одного з провідних форвардів і в меншості гості пропустили двічі. Протягом 30 секунд дубль оформив Кирило Бондаренко — 3:0.
Херсонський клуб втримав перемогу, при цьому залишив свої ворота в недоторканності. Команда Дмитра Підгурського зрівняла рахунок у півфінальній серії — 2:2.
Додамо також, тепер команди проведуть вирішальний п’ятий поєдинок у Кременчуці 21 березня.