Хоккеисты "Днепра" сравняли счет в полуфинальной серии УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Херсоне состоялся четвертый поединок полуфинальной серии УХЛ между “Днепром” и “Кременчугом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Стартовый период прошел под аккомпанемент атак кременчужан. Как ни старались подопечные Александра Савицкого, но пробить Олега Петрова им не удавалось. “Днепр” лишь изредка отвечал сопернику, и в основном это было в результате контригры. Одна из быстрых атак принесла дивиденды херсонцам на экваторе второй 20-минутки. Отличную многоходовку Дунаев-Бондаренко точным броском завершил Алексей Янишевский — 1:0.
Хозяева поверили в себя и заиграли гораздо настойчивее. “Кременчуг” никак не мог пробить массированную оборону противника, из-за чего начал нервничать. Это привело к частым нарушениям и ненужным фолам, один из которых закончился удалением Глеба Кривошапкин до конца встречи. Без одного из ведущих форвардов и в меньшинстве гости пропустили дважды. В течение 30 секунд дубль оформил Кирилл Бондаренко — 3:0.
Херсонский клуб удержал победу, при этом оставил свои ворота в неприкосновенности. Команда Дмитрия Пидгурского сравняла счет в полуфинальной серии — 2:2.
Добавим также, теперь команды проведут решающий пятый поединок в Кременчуге 21 марта.