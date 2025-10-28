Хіміки виявили антибіотик, який виявився ефективним проти лікостійких бактерій

Хіміки з Університету Воріка та Університету Монаша відкрили перспективний новий антибіотик, який демонструє ефективність проти стійких до ліків бактеріальних патогенів, включаючи MRSA та VRE. Про це пише УНН з посиланням на Phys.org.

Резистентність до антимікробних препаратів (АРП) є однією з найактуальніших проблем охорони здоров'я у світі, і новий звіт ВООЗ показує, що "занадто мало антибактеріальних препаратів у розробці". Більшість "легкодоступних можливостей" вже знайдено, а обмежені комерційні стимули стримують інвестиції у відкриття антибіотиків.

У дослідженні, опублікованому в журналі "Journal of the American Chemical Society", дослідники з Ініціативи Альянсу Монаша з боротьби з новими загрозами супербактерій виявили перспективний новий антибіотик - пре-метиленоміцин С лактон.

Нещодавно відкритий антибіотик "ховався у всіх на виду" - як проміжна хімічна речовина в природному процесі, який виробляє відомий антибіотик метиленоміцин А.

Співавтор дослідження, професор Грег Чалліс з кафедри хімії Університету Воріка та Інституту біомедицини при Університеті Монаша, каже: "Метиленоміцин А був спочатку відкритий 50 років тому, і хоча він був синтезований кілька разів, схоже, ніхто не тестував синтетичні проміжні продукти на антимікробну активність. Видаляючи біосинтетичні гени, ми виявили два раніше невідомих біосинтетичних проміжні продукти, обидва з яких є набагато потужнішими антибіотиками, ніж сам метиленоміцин А".

Під час тестування на антимікробну активність було показано, що один з проміжних продуктів, пре-метиленоміцин С лактон, виявився більш ніж у 100 разів активнішим проти різних грампозитивних бактерій, ніж оригінальний антибіотик метиленоміцин А.

Зокрема, було показано, що він ефективний проти S. aureus та E. faecium, видів бактерій, які відповідають за метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA) та ванкоміцин-резистентний ентерокок (VRE) відповідно.

Співавтор дослідження, доктор Лона Алхалаф, доцент Університету Ворвіка, додає: "Примітно, що бактерія, яка виробляє метиленоміцин А та преметиленоміцин С лактон - Streptomyces coelicolor - є модельним видом, що виробляє антибіотики, який ретельно вивчається з 1950-х років. Виявлення нового антибіотика в такому знайомому організмі стало справжнім сюрпризом. Схоже, що S. coelicolor спочатку еволюціонував, щоб виробляти потужний антибіотик (преметиленоміцин С лактон), але з часом перетворив його на метиленоміцин А - набагато слабший антибіотик, який може відігравати іншу роль у біології бактерії".

Важливо, що дослідники не змогли виявити жодної появи резистентності до преметиленоміцин С лактону у бактерій Enterococcus за умов, коли спостерігається резистентність до ванкоміцину. Ванкоміцин є препаратом "останньої лінії" для лікування інфекції Enterococcus, тому це відкриття особливо перспективне для VRE, патогену високого пріоритету ВООЗ.

Професор Чалліс продовжує: "Це відкриття пропонує нову парадигму для розробки антибіотиків. Визначаючи та тестуючи проміжні продукти в шляхах до різноманітних природних сполук, ми можемо знайти потужні нові антибіотики з більшою стійкістю до резистентності, які допоможуть нам у боротьбі з антимікробною резистентністю".

Відкривайте для себе останні новини науки, технологій та космосу з понад 100 000 підписників, які покладаються на Phys.org для щоденної аналітики. Підпишіться на нашу безкоштовну розсилку та отримуйте оновлення про прориви, інновації та дослідження, які мають значення - щодня або щотижня. Наступним кроком у розробці антибіотика будуть доклінічні випробування.

У скоординованій публікації на початку цього року в журналі Journal of Organic Chemistry команда під керівництвом Монаша, яка співпрацювала з командою Ворвіка, повідомила про масштабований синтез преметиленоміцин-С-лактону, що проклало шлях для подальших досліджень.

Професор Девід Лаптон з Хімічного факультету Університету Монаша, який керував роботою з синтезу, каже: "Цей синтетичний шлях має дозволити створення різноманітних аналогів, які можна використовувати для дослідження взаємозв'язку структура-активність та механізму дії преметиленоміцин-лактону С. Центр впливу на антимікробну резистентність у Монаші надає нам чудову платформу для розвитку цього перспективного антимікробного засобу".

Завдяки своїй простій структурі, потужній активності, важкому профілю та масштабованому синтезу, преметиленоміцин-лактон С є перспективним новим кандидатом, який потенційно може допомогти врятувати деяких із 1,1 мільйона людей, які щороку стають жертвами антимікробної резистентності.

За даними ВООЗ, резистентність до антибіотиків розвивається швидше, ніж медичний прогрес - нові дані ВООЗ демонструють тривожні тенденції, які особливо проявляються у регіональному розрізі.