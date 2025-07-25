Харків зазнав чергового удару рф КАБом - мер

Харків зазнав удару російських військ КАБом, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Удар по Харкову КАБом - повідомив Терехов.

"За попередньою інформацією - Індустріальний район", - вказав мер.

Доповнення

Напередодні ворог вдарив по Харкову двома КАБами - Шевченківський район і 1 дроном - Індустріальний район. За даними голови Харківської ОВА Олег Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові минулої доби постраждали 43 людини, 9 з них - діти. У лікарнях на ранок залишалися 5 постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на місто. Серед пацієнтів - 2 дітей віком 1 рік і 17 років. Жінка, яку вчора госпіталізували у тяжкому стані, наразі - стабільна, медики оцінюють її стан як середній.

Як повідомив Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали також 2 населені пункти Харківської області. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 17 некерованих авіаційних ракет; 4 КАБ; 3 БпЛА типу "Шахед"; 7 fpv-дронів; 2 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 35 автомобілів, будівлі 2 комунальних підприємств. В Ізюмському районі пошкоджено скління вікон 4 багатоквартирних будинків, приміщення кафе (місто Балаклія).