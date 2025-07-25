Харьков подвергся очередному удару рф КАБом - мэр

Харьков подвергся удару российских войск КАБом, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Удар по Харькову КАБом - сообщил Терехов.

"По предварительной информации - Индустриальный район", - указал мэр.

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Накануне враг ударил по Харькову двумя КАБами - Шевченковский район и 1 дроном - Индустриальный район. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Харькове за прошедшие сутки пострадали 43 человека, 9 из них - дети. В больницах на утро оставались 5 пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на город. Среди пациентов - 2 детей в возрасте 1 год и 17 лет. Женщина, которую вчера госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас - стабильна, медики оценивают ее состояние как среднее.

Как сообщил Синегубов, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись также 2 населенных пункта Харьковской области. Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 17 неуправляемых авиационных ракет; 4 КАБ; 3 БпЛА типа "Шахед"; 7 fpv-дронов; 2 БпЛА (тип устанавливается).

В Харькове повреждены 13 многоквартирных домов, 2 частных дома, 2 предприятия, 35 автомобилей, здания 2 коммунальных предприятий. В Изюмском районе повреждено остекление окон 4 многоквартирных домов, помещение кафе (город Балаклея).