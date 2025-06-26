Харків на сьогодні прийняв 206 тисяч вимушено переміщених осіб - Терехов
Київ • УНН
У Харкові проживає 1,3 мільйона мешканців, з них 206 тисяч – вимушені переселенці з окупованих територій. Міський голова Ігор Терехов заявив, що ці люди прагнуть жити і працювати в Харкові, створюючи нові можливості для міста.
У Харкові станом на сьогодні проживає 1 мільйон 300 тисяч мешканців, серед них 206 тисяч вимушених переселенців, які переїхали до Харкова через війну. Багато з них хочуть жити і працювати в Харкові, розповів в ефірі телемарафону міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
Що стосується людей, то сьогодні у Харкові перебуває 1 мільйон 300 тисяч мешканців, серед яких 206 тисяч – це вимушені переселенці, які переїхали до Харкова з деокупованих територій та з територій, на яких на жаль ще йдуть бойові активні дії
Деталі
Терехов додав, що переселенці хочуть жити і працювати в Харкові. Для мегаполісу це нові можливості попри постійні обстріли.
Крім того, це люди, які приїхали до нас з Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Вони прибули у Харків, живуть у Харкові і, хочу сказати, він став для них рідним містом. Я бачу їх настрій, спілкуюся з ними. Вони хочуть жити в Харкові, працювати. І для нас це можливості, не зважаючи на те, що Харків перебуває під обстрілом
Доповнення
25 червня Харків знову зазнав атаки російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по цивільному підприємству в Київському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, мешканців закликали залишатися в укриттях.