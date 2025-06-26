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Харків на сьогодні прийняв 206 тисяч вимушено переміщених осіб - Терехов

Київ • УНН

 • 388 перегляди

У Харкові проживає 1,3 мільйона мешканців, з них 206 тисяч – вимушені переселенці з окупованих територій. Міський голова Ігор Терехов заявив, що ці люди прагнуть жити і працювати в Харкові, створюючи нові можливості для міста.

Харків на сьогодні прийняв 206 тисяч вимушено переміщених осіб - Терехов

У Харкові станом на сьогодні проживає 1 мільйон 300 тисяч мешканців, серед них 206 тисяч вимушених переселенців, які переїхали до Харкова через війну. Багато з них хочуть жити і працювати в Харкові, розповів в ефірі телемарафону міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Що стосується людей, то сьогодні у Харкові перебуває 1 мільйон 300 тисяч мешканців, серед яких 206 тисяч – це вимушені переселенці, які переїхали до Харкова з деокупованих територій та з територій, на яких на жаль ще йдуть бойові активні дії 

- повідомив міський голова.

Деталі

Терехов додав, що переселенці хочуть жити і працювати в Харкові. Для мегаполісу це нові можливості попри постійні обстріли.

Крім того, це люди, які приїхали до нас з Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Вони прибули у Харків, живуть у Харкові і, хочу сказати, він став для них рідним містом. Я бачу їх настрій, спілкуюся з ними. Вони хочуть жити в Харкові, працювати. І для нас це можливості, не зважаючи на те, що Харків перебуває під обстрілом

- розповів Терехов.

Доповнення

25 червня Харків знову зазнав атаки російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили удари по цивільному підприємству в Київському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, мешканців закликали залишатися в укриттях.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Донецька область
Синєгубов Олег Васильович
Луганська область
Запорізька область
Ігор Терехов
Херсонська область
Харків
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