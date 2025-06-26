Харьков на сегодня принял 206 тысяч вынужденно перемещенных лиц - Терехов

В Харькове по состоянию на сегодня проживает 1 миллион 300 тысяч жителей, среди них 206 тысяч вынужденных переселенцев, которые переехали в Харьков из-за войны. Многие из них хотят жить и работать в Харькове, рассказал в эфире телемарафона городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Что касается людей, то сегодня в Харькове находится 1 миллион 300 тысяч жителей, среди которых 206 тысяч – это вынужденные переселенцы, которые переехали в Харьков с деоккупированных территорий и с территорий, на которых, к сожалению, еще идут боевые активные действия - сообщил городской голова.

Детали

Терехов добавил, что переселенцы хотят жить и работать в Харькове. Для мегаполиса это новые возможности, несмотря на постоянные обстрелы.

Кроме того, это люди, которые приехали к нам из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Они прибыли в Харьков, живут в Харькове и, хочу сказать, он стал для них родным городом. Я вижу их настроение, общаюсь с ними. Они хотят жить в Харькове, работать. И для нас это возможности, несмотря на то, что Харьков находится под обстрелом - рассказал Терехов.

Дополнение

25 июня Харьков снова подвергся атаке российских беспилотников. Городской голова Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили удары по гражданскому предприятию в Киевском районе. Информация о пострадавших уточняется, жителей призвали оставаться в укрытиях.