Керівника Samsung виправдали у суперечливій справі про фінансові злочини
Київ • УНН
Суд зняв з генерального директора Samsung Electronics Лі Чже Йона звинувачення в бухгалтерському шахрайстві, пов'язаному зі злиттям двох дочірніх компаній Samsung у 2015 році.
Суд Південної Кореї виправдав голову правління Samsung Electronics Лі Чже Йона, якого раніше звинуватили в бухгалтерських махінаціях у зв’язку зі спірним злиттям двох дочірніх компаній Samsung у 2015 році.
Про це передає УНН із посиланням на The Associated Press та Yonhap.
Деталі
Президент Samsung Лі Чже Йонг переслідувався за бухгалтерські махінації у зв'язку зі злиттям двох компаній групи в 2015 році. Сьогодні стало відомо, що південнокорейський суд встановив відсутність "наміру завдати шкоди акціонерам" через злиття, яке, на думку критиків спадкоємця, мало на меті, зокрема, забезпечити безперешкодну передачу влади Лі Чже Єну, нащадку родини засновників Samsung.
Суд заявив, що прокуратура не змогла достатньо довести, що злиття Samsung C&T і Cheil Industries було проведено незаконно з метою посилення контролю Лі Чже Йонга над Samsung Electronics.
Рішення Центрального окружного суду Сеула в понеділок може полегшити юридичні проблеми спадкоємця Samsung менш ніж через два роки після того, як він був помилуваний за окремим звинуваченням у дачі хабара колишньому президенту в корупційному скандалі, що призвів до повалення попереднього південнокорейського уряду.
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Доповнення
У листопаді прокурори зажадали п'ятирічного тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 мільйонів вон ($376 000) для Лі Чже Йонга, який раніше звинувачувався в маніпуляціях з ціною акцій компанії і шахрайстві з бухгалтерією.
Його виправдання полегшує становище найбільшого у світі виробника мікросхем, смартфонів і телевізорів, який бореться з глобальним уповільненням і жорсткою конкуренцією з боку Apple у сфері смартфонів і південнокорейської SK Hynix у сфері штучного інтелекту.
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