Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Суд Южной Кореи оправдал председателя правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, которого ранее обвинили в бухгалтерских махинациях в связи со спорным слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.

Об этом передает УНН с ссылкой на The Associated Press и Yonhap.

Детали

Президент Samsung Ли Чжэ Йонг преследовался за бухгалтерские махинации в связи со слиянием двух компаний группы в 2015 году. Сегодня стало известно, что южнокорейский суд установил отсутствие "намерения нанести ущерб акционерам" из-за слияния, которое, по мнению критиков наследника, имело целью, в частности, обеспечить беспрепятственную передачу власти Ли Чжэ Ену, потомку семьи основателей Samsung.

Суд заявил, что прокуратура не смогла достаточно доказать, что слияние Samsung C&T и Cheil Industries было проведено незаконно с целью усиления контроля Ли Чжэ Йонга над Samsung Electronics.

Решение Центрального окружного суда Сеула в понедельник может облегчить юридические проблемы наследника Samsung менее чем через два года после того, как он был помилован по отдельному обвинению в даче взятки бывшему президенту в коррупционном скандале, приведшем к свержению предыдущего южнокорейского правительства.

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Дополнение

В ноябре прокуроры потребовали пятилетнего тюремного заключения и штрафа в размере 500 миллионов вон ($376 000) для Ли Чжэ Ёнга, который ранее обвинялся в манипуляциях с ценой акций компании и мошенничестве с бухгалтерией.

Его оправдание облегчает положение крупнейшего в мире производителя микросхем, смартфонов и телевизоров, который борется с глобальным замедлением и жесткой конкуренцией со стороны Apple в сфере смартфонов и южнокорейской SK Hynix в сфере искусственного интеллекта.

Напомним,

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