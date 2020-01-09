Керівника російської компанії підозрюють у незаконному видобутку піску поблизу Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Керівнику російської компанії, яка незаконно видобуває пісок біля берегів Кримського півострову, повідомлено про підозру. В результаті державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим повідомлено про підозру керівнику російської компанії, за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострову (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден, організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоках.
"Внаслідок зазначених протиправних дій упродовж 2015 - 2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в анексованому Криму незаконно проводять видобуток піску Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ.