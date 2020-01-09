Руководителя российской компании подозревают в незаконной добыче песка вблизи Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Руководителю российской компании, которая незаконно добывает песок у берегов Крымского полуострова, сообщается о подозрении. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"За процессуального руководства прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении руководителю российской компании, по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Так, в ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель иностранного юридического лица начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов, организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах.
"В результате указанных противоправных действий на протяжении 2015 - 2018 годов государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, в аннексированом Крыму незаконно проводят добычу песка Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ.