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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110667 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124166 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104035 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107338 просмотра

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Руководителя российской компании подозревают в незаконной добыче песка вблизи Крыма

Руководителя российской компании подозревают в незаконной добыче песка вблизи Крыма

Киев  •  УНН

 • 13094 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Руководителю российской компании, которая незаконно добывает песок у берегов Крымского полуострова, сообщается о подозрении. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"За процессуального руководства прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении руководителю российской компании, по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель иностранного юридического лица начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов, организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах.

"В результате указанных противоправных действий на протяжении 2015 - 2018 годов государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, в аннексированом Крыму незаконно проводят добычу песка Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ.

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