Керівник конференції з питань безпеки: "путін повинен залишитися на саміті G20 покараним"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив, що російський диктатор путін "повинен залишитися на саміті G20 покараним". Про це інформує УНН з посиланням на німецьке видання Zeit.
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“Це правильно, поговорити з президентом Китаю та іншими учасниками про порядок денний перед самітом G20 і підкреслити, що володимир путін, який, ймовірно, буде присутній на саміті, не може залишитися не покараним”, — сказав Хойсген.
Деталі
Наступного тижня Олаф Шольц вперше відправиться до Пекіна як канцлер Німеччини. Як зазначив Крістоф Хойсген, на майбутньому саміті G20 в Індонезії в середині листопада Німеччина та інші країни повинні чітко заявити про ізоляцію глави російської держави.
“Тож ніякого рукостискання, ніякого гармонійного сімейного фото”, - сказав Хойсген.
“Головну відповідальність за зростання цін на енергоносії та дефіцит продовольства в усьому світі несе одна людина: володимир путін”, — додав Хойсген
Довідка
Саміт G-20 у Балі — сімнадцята зустріч глав держав “Групи двадцяти” (G20) та держав-партнерів, яка відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі. На саміт як гість також запрошений Президент України Володимир Зеленський.