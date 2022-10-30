Керівник конференції з питань безпеки: "путін повинен залишитися на саміті G20 покараним"

Цитата

“Це правильно, поговорити з президентом Китаю та іншими учасниками про порядок денний перед самітом G20 і підкреслити, що володимир путін, який, ймовірно, буде присутній на саміті, не може залишитися не покараним”, — сказав Хойсген.

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Наступного тижня Олаф Шольц вперше відправиться до Пекіна як канцлер Німеччини. Як зазначив Крістоф Хойсген, на майбутньому саміті G20 в Індонезії в середині листопада Німеччина та інші країни повинні чітко заявити про ізоляцію глави російської держави.

“Тож ніякого рукостискання, ніякого гармонійного сімейного фото”, - сказав Хойсген.

“Головну відповідальність за зростання цін на енергоносії та дефіцит продовольства в усьому світі несе одна людина: володимир путін”, — додав Хойсген

Довідка

Саміт G-20 у Балі — сімнадцята зустріч глав держав “Групи двадцяти” (G20) та держав-партнерів, яка відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі. На саміт як гість також запрошений Президент України Володимир Зеленський.