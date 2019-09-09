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Капітан збірної Нігерії пропустить товариську гру з Україною

Капітан збірної Нігерії пропустить товариську гру з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Досвідчений капітан збірної Нігерії нападник Ахмед Муса не зможе взяти участь у майбутньому спарингу збірних Нігерії та України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу Нігерії.

26-річний форвард клубу Саудівської Аравії “Аль-Нассра” Муса не встиг вилікувати травму і не потрапив до заявки нігерійців.
Також через пошкодження не зіграють захисники Кеннет Омеруо з “Леганеса”, Тірона Ебуехі з “Бенфіки”, півзахисника “Лестера” Вільфреда Ндіді і форвард Келечі Іхеаначо з “Лестера”.

Відзначимо, що Муса, трансферна вартість якого складає 12 млн. євро, входить до четвірки кращих снайперів в історії збірної, і раніше виступав за англійський “Лестер” та московський “ЦСКА”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко назвав причини вибору Нігерії спаринг-партнером збірної України

Додамо, поєдинок Нігерії з Україною відбудеться 10 вересня.

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