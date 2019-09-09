Павелко назвав причини вибору Нігерії спаринг-партнером збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, чим УАФ керувався при виборі наступного суперника збірної України — Нігерії, в якості спаринг-партнера. Слова Павелка приводить УАФ, передає УНН.
Павелко вважає, що матч з Нігерією стане гарною підготовкою до виступу на майбутньому чемпіонаті світу-2022 в якому прагне взяти участь українська команда.
“Попереду на нас чекає матч зі збірною Нігерії. Це одна з найсильніших команд Африканського континенту. Вона грає в дуже цікавий футбол. Для нашої збірної це буде непростий спаринг, щоб тренери змогли перевірити хлопців у протистоянні з таким міцним суперником. Ми готуємося до Євро-2020, але за кілька років відбудеться чемпіонат світу в Катарі. Природно, що збірна України також хоче потрапити на Мундіаль. Тому стиль гри інших команд потрібно вивчати вже зараз, щоб не було неприємних сюрпризів”, — наголосив Павелко.
Додамо, матч з Нігерією пройде завтра о 21:30 у Дніпрі.