Павелко назвал причины выбора Нигерии спарринг-партнером сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, чем УАФ руководствовался при выборе следующего соперника сборной Украины — Нигерии, в качестве спарринг-партнера. Слова Павелко приводит УАФ, передает УНН.
Павелко считает, что матч с Нигерией станет хорошей подготовкой к выступлению на предстоящем чемпионате мира-2022 в котором стремится принять участие украинская команда.
“Впереди нас ждет матч со сборной Нигерии. Это одна из самых сильных команд Африканского континента. Она играет в очень интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой спарринг, чтобы тренеры смогли проверить ребят в противостоянии с таким крепким соперником. Мы готовимся к Евро-2020, но через несколько лет пройдет чемпионат мира в Катаре. Естественно, что сборная Украины также хочет попасть на Мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать уже сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов”, — подчеркнул Павелко.
Добавим, матч с Нигерией пройдет завтра в 21:30 в Днепре.