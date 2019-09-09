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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102578 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117301 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108985 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115391 просмотра

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Павелко назвал причины выбора Нигерии спарринг-партнером сборной Украины

Павелко назвал причины выбора Нигерии спарринг-партнером сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, чем УАФ руководствовался при выборе следующего соперника сборной Украины — Нигерии, в качестве спарринг-партнера. Слова Павелко приводит УАФ, передает УНН.

Павелко считает, что матч с Нигерией станет хорошей подготовкой к выступлению на предстоящем чемпионате мира-2022 в котором стремится принять участие украинская команда.

“Впереди нас ждет матч со сборной Нигерии. Это одна из самых сильных команд Африканского континента. Она играет в очень интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой спарринг, чтобы тренеры смогли проверить ребят в противостоянии с таким крепким соперником. Мы готовимся к Евро-2020, но через несколько лет пройдет чемпионат мира в Катаре. Естественно, что сборная Украины также хочет попасть на Мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать уже сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов”, — подчеркнул Павелко.

Добавим, матч с Нигерией пройдет завтра в 21:30 в Днепре.

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