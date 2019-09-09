Капитан сборной Нигерии пропустит товарищескую игру с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Опытный капитан сборной Нигерии нападающий Ахмед Муса не сможет принять участие в предстоящем спарринге сборных Нигерии и Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Нигерии.
26-летний форвард клуба Саудовской Аравии “Аль-Нассра” Муса не успел вылечить травму и не попал в заявку нигерийцев.
Также из-за повреждения не сыграют защитники Омеруо с “Леганес”, Тирона Ебуехи из “Бенфики”, полузащитника “Лестера” Вильфреда Ндиди и форвард Келечи Ихеаначо с “Лестера”.
Отметим, что Муса, трансферная стоимость которого составляет 12 млн. евро, входит в четверку лучших снайперов в истории сборной, и ранее выступал за английский “Лестер” и московский “ЦСКА”.
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Добавим, поединок Нигерии с Украиной состоится 10 сентября.