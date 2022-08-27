Кабмін удосконалив механізм спеціальних перевірок осіб, які претендують на посади з підвищеним корупційним ризиком

Цитата

«Внесено зміни до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального, або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Зміни спрямовані на вдосконалення механізму проведення спеціальної перевірки та на приведення Порядку у відповідність до чинного законодавства. Зокрема, конкретизовано перелік документів, які мають подавати претенденти на посаду для проведення спеціальної перевірки, розширено інформаційне наповнення додатків до Порядку, визначено підстави для повернення запиту без розгляду органами (підрозділами), що проводять спеціальну перевірку тощо», – повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Проти позафракційного народного депутата Антона Яценка подали заяву до Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Це зробив голова Руху національного розвитку "Єдина Сила" Володимир Нетребенко.