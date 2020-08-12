Кабмін схвалив вихід України з ще двох угод СНД

“Зокрема, уряд підтримав вихід України з угоди між Урядами СНД про співробітництво у підготовці і підвищенні кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ держав-учасниць СНД. Також уряд схвалив проєкт указу Президента України про вихід України з Ради командувачів Прикордонними військами”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ці міжнародні договори уклали в Москві у 1995 та 1992 роках відповідно.

“Враховуючи те, що Україна не приєдналася до низки установчих документів у сфері прикордонної співпраці в СНД, а Російська Федерація є стороною міжнародного збройного конфлікту, який розпочався з незаконної окупації Криму і продовжується на Донбасі, зазначені домовленості не є актуальними”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, як вказано, вони не містять зобов’язань, що виникли для України за час їх дії. До того ж участь України у роботі Ради командувачів Прикордонними військами передбачалася виключно як спостерігача, а тому наша країна не мала стосунку до питань розробки, ухвалення та реалізації рішень цієї Ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив проект указу Президента про вихід України з угоди про гуманітарне співробітництво держав — учасниць СНД та угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав — учасниць СНД.



