Уряд схвалив вихід України з ще двох угод СНД

"Україна виходить з Угоди про гуманітарне співробітництво держав – учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав – учасниць СНД. Кабмін підготував відповідний указ Президента", - повідомив Гончаренко.

З його слів, підписання указу Президентом ― завершальний етап внутрішньодержавних процедур.

Раніше Україна вийшла з Ради керівників підрозділів фінансової розвідки країн СНД.