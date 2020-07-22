Уряд схвалив вихід України з ще двох угод СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів погодив проект указу Президента про вихід України з угоди про гуманітарне співробітництво держав - учасниць СНД та угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко з засідання уряду, передає УНН.
"Україна виходить з Угоди про гуманітарне співробітництво держав – учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав – учасниць СНД. Кабмін підготував відповідний указ Президента", - повідомив Гончаренко.
З його слів, підписання указу Президентом ― завершальний етап внутрішньодержавних процедур.
Раніше Україна вийшла з Ради керівників підрозділів фінансової розвідки країн СНД.