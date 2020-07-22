Правительство одобрило выход Украины из еще двух соглашений СНГ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103465 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112920 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117811 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151968 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117144 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142553 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104495 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105131 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102308 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство одобрило выход Украины из еще двух соглашений СНГ

Правительство одобрило выход Украины из еще двух соглашений СНГ

Киев  •  УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров согласовал проект указа Президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства, передает УНН.

"Украина выходит из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Кабмин подготовил соответствующий указ Президента", - сообщил Гончаренко.

По его словам, подписание указа Президентом - завершающий этап внутригосударственных процедур.

Ранее Украина вышла из Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

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