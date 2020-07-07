Україна вийшла з Ради керівників підрозділів фінансової розвідки країн СНД - указ Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, пише УНН з посиланням на президентський указ № 269/2020.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, Президент постановив:
1. Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м. Ашгабаті.
2. Міністерству закордонних справ України повідомити Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Додамо, що у червні Кабмін підготував проєкт Закону, за яким пропонується вийти з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маргетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.