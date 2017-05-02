І.Марченко повернувся на корт перемогою на старті турніру в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на челленджері з призовим фондом 50 000 доларів в Кімчхоні (Південна Корея), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду донеччанин, посіяний на турнірі під 4 номером, за 2 години та 1 хвилину обіграв представника Сербії Марко Тепевача – 5:7, 7:5, 6:1.
Зазначимо, що у другому раунді "Gimcheon Challenger" суперником нашого тенісиста стане переможець зустрічі Акіра Сантільяна (Японія) - Бредлі Мозлі (Австралія).
Додамо, що І,Марченко востаннє виходив на корт в середині березня на челленджері в американському місті Ірвінг.
Як повідомляв УНН, тенісист С.Стаховський повернувся до топ-100 рейтингу АТР.